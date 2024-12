Politiche sociali: numeri e progetti. Nuove case popolari in via Cremona

Ammonta a 1 milione e 150 mila euro la voce di spesa per i servizi socio-assistenziali, stanziata dall’amministrazione comunale nell’ambito della convenzione con Società della Salute Area Pratese. I servizi sociali comunali seguono un totale di 555 persone (di cui 129 nuovi inserimenti nel 2024). Nel dettaglio sono 163 anziani (di cui 44 pratiche aperte nel 2024); 122 le persone inserite nei percorsi di inclusione (di cui 28 nel 2024); 115 i minori seguiti (di cui 30 nel 2024); sul fronte della disabilità sono 155 le persone in carico (di cui 94 adulti e 61 minori), 37 le posizioni aperte nel corso del 2024 (di cui 27 minori). "Siamo un Comune che non lascia indietro nessuno – dice il sindaco Simone Calamai – Una comunità solidale, impegnata nel dare risposte alle fragilità e alle persone in situazioni di indigenza economica". Grande attenzione anche sul fronte dell’emergenza casa.

Il Comune, nell’ambito del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, ha partecipato ad un avviso pubblico, finalizzato alla realizzazione di nuovi alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, in attuazione degli obiettivi della programmazione regionale, volti ad incrementare il patrimonio esistente, attualmente costituito da circa 120 alloggi. E’ stato richiesto ad E.P.P. di predisporre il progetto di fattibilità tecnico economico per la realizzazione di 14 nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica, in via Cremona a Oste. L’importo complessivo è previsto in 2,5 milioni di euro e gli alloggi saranno disponibili per essere assegnati a nuclei familiari collocati in graduatoria Epp entro il 2027. Invece, sono 17 le assegnazioni di alloggi a nuclei familiari inseriti in graduatoria ordinaria Epp, 3 sono le assegnazioni ex nuovo, in situazione di emergenza, 2 quelle in emergenza che sono soggette a proroga. Le persone collocate in affittacamere sono state 2, per una spesa complessiva di 8.206 euro.

Nel 2024 è stato creato anche il primo appartamento gestito in modalità cohousing, dove sono stati inseriti tre uomini soli, una nuova modalità di gestione per affrontare il tema dell’emergenza alloggiativa e della marginalità. "E’ un’esperienza – spiega l’assessore alle politiche sociali, Alberto Fanti – che vogliamo portare avanti anche nel 2025". Sono 13 le persone che hanno beneficiato dell’esenzione ticket, per un importo complessivo di circa 750 euro. Le richieste di esoneri scolastici sono stati 67, quelle sui trasporti 38. Gli utenti beneficiari del servizio di trasporto sociale sono stati 8, due i quelli che hanno fruito del servizio di trasporto per visite mediche/visite specialistiche. Il costo totale del servizio è stato di 13 mila euro.