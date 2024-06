Politeama, via agli abbonamenti. È già tutto esaurito per Albanese

Incuriositi dai grandi nomi in cartellone, interessati alla proposta artistica della rilettura dei classici sempre attuali. Passa dalla riconferma di numerosi abbonati il grande affetto del pubblico verso il Politeama Pratese, il primo in Toscana ad aver dato il via alla campagna abbonamenti per la stagione 2024/25 intitolata "Classico e/è contemporaneo". Chiusa l’8 giugno la prima fase della campagna con la riconferma degli abbonati ‘storici’ tra tanti apprezzamenti per il nuovo cartellone ritenuto all’altezza delle aspettative, da martedì prenderà il via la fase due per i nuovi abbonati, il pubblico che si affaccia per la prima volta a un rapporto più fidelizzato con il teatro. Sempre martedì inizierà la prevendita dei biglietti singoli per gli spettacoli fuori abbonamento: mentre è tutto esaurito per Venere Nemica con Drusilla Foer (15-16 ottobre) e Personaggi con Antonio Albanese (8-9 novembre: unica data in Toscana), meglio non perdere tempo se si vuole ammirare dalle prime file uno straordinario Neri Marcorè nel nuovissimo musical in Sherlock Holmes – Il Musical (25-26 gennaio), ma anche A Christmas Carol con Roberto Ciufoli (27 dicembre) e Fame. Saranno famosi (15-16 febbraio) del regista Luciano Cannito. Fuori abbonamento anche la danza con una versione sensuale della Carmen del Balletto di Milano (19 dicembre).

Si rinnova l’offerta di tre tipologie di abbonamento per la stagione di prosa per dare più possibilità e rispettare la vocazione di teatro per tutti.

Prezzi invariati per la formula principale "Gran Teatro" che comprende dieci spettacoli (I ragazzi irresistibili, Tuttorial, Così è se vi pare, L’avaro immaginario, La coscienza di Zeno, Guerra e pace, L’ispettore generale, La pulce nell’orecchio, Iliade. Il gioco degli dèi, Salveremo il mondo prima dell’alba) con uno spettacolo a scelta in omaggio fra Il racconto dell’ancella e Matteotti. Confermate le altre due tipologie di miniabbonamento, quest’anno a sei spettacoli anziché cinque, "Mosaico" (Tuttorial, Fantozzi. Una tragedia. La coscienza di Zeno, L’ispettore generale, La pulce nell’orecchio, Salveremo il mondo prima dell’alba) e "Intarsio" (I ragazzi irresistibili, Così è se vi pare, L’avaro immaginario, Guerra e pace, Arlecchino?, Iliade. Il gioco degli dèi). Fra le altre novità, anche uno speciale abbonamento per il musical che comprende due titoli (Sherlock Holmes e Fame).