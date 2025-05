Polisportiva Carraia e San Lorenzo Campi Giovani si sfidano nella finalissima dei playoff di Terza Categoria

Sarà Polisportiva Carraia – San Lorenzo Campi Giovani la finalissima dei playoff del campionato di Terza Categoria. E’ il risultato emerso dalla semifinale di ieri, con il sodalizio campigiano che ha eliminato il Tobbiana in virtù del 2-1 finale. E dire che i tobbianesi partivano in vantaggio, nell’incontro disputatosi ieri pomeriggio al Fantaccini di Iolo. Sarebbe bastato infatti un pareggio al sodalizio pratese per avere la certezza di passare il turno e disputare la finalissima, grazie al miglior piazzamento ottenuto durante la "regular season" rispetto ai rivali. Invece il gol del "solito" Rinaldi non si è stavolta rivelato sufficiente, visto che Maone e Tomberli hanno replicato per il San Lorenzo conquistando successo e qualificazione. Il club di Campi Bisenzio si giocherà la promozione diretta con il Carraia (promosso direttamente all’ultimo atto degli spareggi a seguito della vittoria dell’Eureka nella finalissima della fase regionale del torneo delle vincitrici delle coppe provinciali, ndr) il prossimo fine settimana. Sarà una gara secca, con supplementari qualora la situazione non dovesse sbloccarsi prima dei novanta minuti regolamentari (e calci di rigori in caso di parità persistente). Il campionato è stato vinto domenica scorsa da La Libertà Viaccia, che è così certa di un posto nella Seconda Categoria 2025/26. Al pari dell’Eureka, come detto, promossa tramite la coppa. L’ultima promossa al prossimo torneo di seconda sarà quindi una fra Carraia e San Lorenzo, anche se nei prossimi mesi potrebbero esserci novità in termini di ripescaggi e completamento organici. Il San Giusto retrocesso dalla Seconda poche settimane fa potrebbe ad esempio essere ripescato. Più difficile invece la situazione del Vernio, che è già stato ripescato la scorsa estate e che probabilmente ripartirà davvero dalla Terza. Ma ci sarà tempo per pensarci: resta l’ultimo match stagionale per completare il quadro.

Giovanni Fiorentino