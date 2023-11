Poker d’eccellenza. Il Gambero Rosso premia i magnifici 4

L’offerta enogastronomica si conferma su livelli di eccellenza in provincia di Prato. Nel nostro territorio c’è infatti un poker di locali di tutto rispetto, secondo l’autorevole guida "Il Gambero Rosso": infatti quattro ristoranti mantengono, e in alcuni casi migliorano, le posizioni già conquistate. Si tratta, in particolare, del Paca, del Pepe Nero, de Il Dek Italian Bistrot e del ristorante Da Delfina, tutti associati di Confcommercio Pistoia e Prato. Eccoli, dunque, i magnifici quattro.

"Una scommessa vinta quella di Niccolò Palumbo in cucina e Lorenzo Catucci in sala – si legge nella guida, che assegna il punteggio di 80 e due forchette al Paca –: creare un locale dalla proposta non banale, attenta alle stagioni e senza manierismi eccessivi". Per i titolari si tratta di "un traguardo importante, che ci inorgoglisce e premia l’impegno profuso dalle persone che ruotano all’unisono intorno a questo giovane e meraviglioso progetto. Un traguardo raggiunto grazie a tutta la squadra".

Sono invece 84 i punti per il Pepe Nero, anche in questo caso detentore di due forchette: "La creatura di Mirko Giannoni e Sara Sanesi – spiegano i critici del Gambero Rosso – si mantiene all’avanguardia grazie ad una proposta fantasiosa, ma sempre leggibile anche per chi non ama le sorprese". "Siamo lieti – le parole dei titolari – di rientrare anche quest’anno nella prestigiosa guida del Gambero Rosso. Per noi è un segno di costante miglioramento, che ci serve da stimolo per fare sempre meglio".

Bene anche il Dek di Francesco Secci. "Un locale – il commento che si legge nella prestigiosa guida – moderno e dalla proposta variegata, con una giovane chef che offre una cucina stimolante". Soddisfatto Secci: "Si tratta di un motivo d’orgoglio e tanti i premi su Prato testimoniano come la realtà ristorativa si stia espandendo per qualità e servizio offerto".

Il ristorante Da Delfina, infine, è lviene premiato per "lo schietto e sincero respiro toscano, la cucina vera, tradizionale, con prodotti di stagione coltivati in casa", confermando un posizionamento acquisito da anni.