"Poggio a Caiano: il Comune lancia un bando per l'adozione delle rotonde, aziende vivaistiche al centro dell'iniziativa"

Il Comune di Poggio a Caiano ha intenzione di pubblicare un bando per "adottare" le rotonde. Ovvero, affidare a privati (l’amministrazione comunale pensa, in modo particolare, ad aziende vivaistiche del settore) la gestione della manutenzione delle rotonde che si trovano lungo le arterie viarie della cittadina, per abbellirle e provvedere alla loro manutenzione. Il Comune è in attesa di ricevere il via libera da parte della Provincia di Prato dato che tre rotonde si trovano su strade la cui competenza è provinciale.

Chi prenderà in "affidamento" la rotonda avrà il compito di curarla con il taglio dell’erba e la messa a dimora di fiori e siepi. E potrà pubblicizzare con una targa recante il nome dell’azienda che si è presa carico di curare quel punto verde.