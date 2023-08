Pnrr, scontro aperto Belgiorno replica al Pd "Attacco strumentale"

La rimodulazione dei fondi Pnrr da parte del governo ha aperto un dibattito politico in città che si alimenta sempre di più giorno dopo giorno. Il Comune dopo avere lanciato l’allarme per il taglio di 35 progetti, per un importo complessivo di 31 milioni di euro, ha poi aperto al dialogo con la deputata di Forza Italia Erica Mazzetti. Un vertice a cui ha preso parte il sindaco Biffoni e nel quale è stato deciso di chiedere ufficialmente al governo un documento che chiarisca in che modo saranno finanziati a Prato i 31 milioni di euro che sembrano uscire fuori dalla copertura del Pnrr.

In attesa però che questo documento venga prodotto, i partiti proseguono col muro contro muro. Particolarmente incalzanti sono state le uscite del segretario provinciale del Partito Democratico, Marco Biagioni, e del deputato Pd, Marco Furfaro. Accuse al centrodestra alle quali ora replica il capogruppo di Fratelli d’Italia in Comune, Claudio Belgiorno.

"L’attaccamento della giunta comunale e di tutto il Partito Democratico, compreso il segretario provinciale Marco Biagioni, ai fondi del Pnrr è la dimostrazione evidente di quanto senza quei finanziamenti il centrosinistra non possa portare a termine le opere per la campagna elettorale del prossimo anno – dice Belgiorno –. Viste le accuse lanciate ovunque dal centrosinistra, mi piacerebbe che al contempo ci dicessero quali opere sono state realizzate in questi cinque anni di secondo mandato della giunta Biffoni senza i fondi del Pnrr o senza quelli europei, che tra l’altro hanno finanziato tutto il sistema delle nuove ciclabili".

Belgiorno nel suo intervento prende le parti dei parlamentari del centrodestra del territorio. "Ci hanno messo la faccia per rassicurare che i fondi mancanti saranno trovati dal governo" aggiunge il capogruppo di Fratelli d’Italia, che poi va al contrattacco. "È mai possibile che nessuna delle opere annunciate dalla giunta Biffoni sarà realizzata in questi 5 anni? – si domanda –. A parte qualche restyling di giardini, fatti male come quelli di via del Campaccio, niente di quanto promesso sarà realizzato. Noi non facciamo nessuno allarmismo, anzi siamo concreti: il Pd invece di pensare ai vari urban jungle e ai tanti incarichi diretti dati dall’urbanistica in questi anni (oltre 2 milioni di euro) poteva destinare e trovare i fondi all’interno del bilancio comunale per finanziare le varie opere mai realizzate del programma elettorale".