Playoff e Playout: Prato e Provincia in Corsa per la Promozione

Le festività pasquali, che hanno anticipato di una settimana la fine della "stagione regolare", permetteranno alle formazioni di Prato e provincia ancora in gioco di ricaricare le batterie. Il pensiero va al prossimo fine settimana, quando tutti i verdetti di Prima e Seconda Categoria saranno emessi. Cominciando dal girone D di Prima Categoria: lo Jolo è riuscito con un colpo di reni a battere il Quarrata e ad mantenere il terzo posto in classifica facendo al contempo scattare la "forbice" proprio nei confronti dei quarratini. Gli uomini di Ambrosio ripartiranno dunque dalla semifinale playoff con l’Albacarraia: chi passa sfida in finale la Folgor Calenzano seconda. A quel punto, la formazione vincitrice dei playoff del raggruppamento si giocherà la promozione in un mini-torneo con le vincitrici degli altri spareggi. Più rapido il percorso dei playout, anche se Prato perderà certamente una delle due formazioni in quanto si prospetta un derby: domenica prossima il CSL Prato Social Club sfiderà da una posizione di forza il Casale avendo a disposizione due risultati su tre, in virtù del miglior piazzamento di classifica. In caso di parità di punteggio al termine del confronto anche dopo i tempi supplementari, si salverà la squadra meglio classificatasi.

Scendendo in Seconda Categoria, il Montemurlo può ancora sognare: il terzo posto nel girone C (vinto dalla Pietà 2004) dà ai montemurlesi la possibilità di affrontare da una miglior posizione la Montagna Pistoiese ed in caso di passaggio giocherà contro la vincitrice di San Niccolò – Virtus Montale (e chi passerà potrà giocarsi il salto in Prima con le vincitrici degli altri gruppi). A livello di playout, sarà la Valbisenzio a dover fare uno sforzo contro l’Olimpia Quarrata, potendo comunque contare su due risultati.

Giovanni Fiorentino