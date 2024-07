Più pattuglie contro i ladri durante l’estate

Come emerso al termine dell’ultimo comitato per l’ordine e la sicurezza in prefettura sarà un’estate ad alta densità di controlli. La polizia ha già organizzato una mirata ed articolata attività di prevenzione sul territorio intensificata secondo le disposizioni del questore de Lorenzo (foto) nelle aree urbane maggiormente a rischio. L’intensificazione dell’attività di vigilanza e controllo continuerà anche nelle prossime settimane e per l’intera stagione estiva con particolare attenzione alla prevenzione di furti in abitazioni ed unità produttive o commerciali.

Nell’ultima settimana le volanti hanno controllato oltre 600 persone e 200 veicoli, sono state denunciare all’autorità giudiziaria 14 cittadini e ci sono stati anche due arresti.