Prato, arrestato 23enne con pistola modificata: scacciacani trasformata in arma da fuoco

Prato, 4 settembre 2025 – Un 23enne di origine cinese, irregolare in Italia, è stato arrestato domenica scorsa dalla polizia a Prato per porto illegale di arma alterata e clandestina. Il giovane, si spiega in una nota diffusa dalla procura, è stato trovato in possesso di una pistola scacciacani modificata “in modo da essere funzionante e in grado di esplodere colpi di arma da fuoco”.

La scacciacani, prosegue il documento firmato dal procuratore Luca Tescaroli, era completa di “caricatore inserito, con i colpi all'interno di cui uno incamerato già esploso”. Dagli accertamenti svolti la pistola è risultata “perfettamente funzionante”.

Luca Tescaroli, procuratore capo di Prato

Il giovane è stato individuato dopo che, così si spiega dalla procura, agenti di una volante che si trovavano nella Chinatown pratese sarebbero stati "informati della presenza” di un orientale “armato, recentemente giunto in città con il proposito di porre in essere episodi delittuosi in seno alla comunità cinese”. In coordinamento con la procura è stata “effettuata un'attività di perquisizione nel luogo” dove la persona avrebbe trascorso la sua “clandestinità”, nei pressi di alcuni garage condominiali in via Puccini”. I controlli hanno portato all'individuazione del 23enne che in un marsupio aveva la scacciacani modificata. L'arma è stata sequestrata e il giovane arrestato. All'udienza di convalida, tenutasi il 2 settembre, il gip ha disposto per il 23enne la misura della custodia cautelare in carcere.