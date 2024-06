Picnic sotto le stelle all’oasi apistica dopo il restauro della piccola libreria

Picnic sotto le stelle all’oasi apistica le Buche. Il picnic, organizzato dal gruppo I Giullari in collaborazione col Comune e l’oasi apistica "Le Buche", si svolgerà sabato 22 giugno dalle 19 in poi, nel parco davanti al ponte Manetti a Poggio a Caiano. Il menu proposto è questo, tipico del picnic: schiacciata ripiena, frutta di stagione, dolce, bibita e caffè. Ci sarà anche un menu speciale per i bambini fino a 8 anni con schiacciata ripiena, yogurt e acqua. Il costo è 15 euro per gli adulti e 6 euro per i bambini. La serata sarà accompagnata da deejay con musica. Prenotazioni: 349.6092765 oppure sul sito www.giullariorg. Il ricavato servirà per i progetti di volontariato dell’associazione I Giullari. Inoltre, I Giullari nei giorni scorsi hanno riposizionato la "Little Free Library" al Ponte Manetti. In questa libreria in legno si possono lasciare e prendere dei libri da leggere. La libreria è stata restaurata e dipinta da alcuni studenti della scuola media "Filippo Mazzei" seguendo il disegno originario di Brigitta Badiani. "La nostra speranza – spiegano i Giullari - è che questa libreria, essendo stata realizzata dai ragazzi stessi, contribuisca a diffondere il senso di rispetto per le cose pubbliche e per la comunità tra i più giovani". Un attestato di ringraziamento è stato consegnato agli studenti della scuola media Mazzei.