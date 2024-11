Piccole attività commerciali in crisi. Confesercenti: "Troppe chiusure"

Chiudono le piccole attività commerciali: è l’allarme della Confesercenti di Prato. "Contro la desertificazione commerciale occorre un impegno condiviso. Istituzioni, associazioni di categoria e cittadini possono contrastare la desertificazione commerciale, contribuendo a salvaguardare l’essenza delle nostre città e creando un ambiente in cui il commercio locale possa prosperare", Confesercenti lancia l’allarme. "E’ urgente trovare soluzioni per salvare il commercio di vicinato". Confesercenti spiega che dal 2014 nei piccoli e piccolissimi comuni italiani sono sparite oltre 23mila attività commerciali di base, dai negozi alimentari ai bar: oltre un’impresa su dieci (-10,6%), con un calo che sfiora il 14% nelle località sotto i 5mila abitanti, mentre nelle grandi città il calo si attesta sul -6,1% rispetto al 2014. "Questo ha impoverito i nostri territori e diminuito l’offerta di beni e servizi di base, essenziali per la qualità della vita. Diminuiscono le imprese del commercio al dettaglio di prodotti moda, distributori carburanti, negozi di elettrodomestici, edicole, librerie, ferramenta, bevande, panetterie, pescherie, macellerie".

Secondo Stefano Bonfanti , presidente di Confesercenti Prato, occorre agire con urgenza per aiutare le piccole attività commerciali: "I negozi di vicinato svolgono un ruolo cruciale per la popolazione rappresentando un punto di riferimento essenziale, supportano le comunità offrendo servizi e creando punti di aggregazione. Bisogna mettere in campo degli interventi a sostegno delle piccole imprese che rilancino la cultura di impresa e agevolazioni fiscali soprattutto per le giovani imprese".

Di questo si discuterà nell’assemblea provinciale 2024 nella relazione del presidente Bonfanti e nella tavola rotonda a cui parteciperanno la sindaca di Prato Ilaria Bugetti, il presidente della Regione Eugenio Giani, il presidente di Confesercenti Toscana Nico Gronchi e l’avvocato Emanuela Tripi, vice capogabinetto del Ministero del Turismo. Nella seconda parte dell’assemblea ci sarà la premiazione dei Campioni di Impresa 2024, aziende che si sono contraddistinte per storia, impegno, innovazione. L’assemblea si terrà domenica 24 alle 10 alla Camera di Commercio.