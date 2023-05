Piano per il parco del Barco "Vogliamo riqualificarlo e restituirlo ai poggesi"

Il parco del Barco entrerà nel patrimonio del Comune di Poggio a Caiano, verrà riqualificato e reso fruibile a tutti. Il progetto è stato presentato da Francesco Puggelli, in corsa per la rielezione a sindaco con la lista "Poggio, Insieme!", ieri durante la "camminata" nel parco.

Questo polmone verde è di proprietà del Demanio e da tempo sono iniziate le trattative per il trasferimento al Comune, a titolo gratuito, del complesso che comprende anche alcuni immobili. L’operazione di acquisizione dei beni demaniali era già stata attuata con la Palazzina Reale (la sede del Comune) e per l’area del Podere Le Buche. "Sarà necessario elaborare e condividere con il Demanio e con il Ministero della cultura un piano di valorizzazione - ha detto Puggelli - che preveda interventi di riqualificazione del parco per renderlo più fruibile per la comunità. Vogliamo restaurare le mura perimetrali e l’edificio, attuale sede dell’Auser, per metterlo a disposizione anche di altre associazioni. Integreremo le attrezzature e gli arredi interni del parco e recupereremo i sentieri così da dare ulteriore slancio al ‘Museo della natura viva’ nell’area del Podere Le Buche, poiché è il percorso naturale per un itinerario turistico che dalla Villa e dal Museo della Natura morta porta alle Cascine medicee, attraversando appunto il parco del Barco di Bonistallo e il ponte Manetti". La riqualificazione del parco fa parte di un progetto già candidato ai fondi del Pnrr. "Nel nostro programma – precisa Puggelli, rispondendo alle accuse del centrodestra sulla lentezza nel realizzare le opere e il riferimento è soprattutto alla questione cimitero - non ci sono promesse ma intenti chiari soprattutto perché sappiamo come fare a realizzarli e in molti casi con una strada già delineata: è il caso del progetto del parco del Barco ma penso anche alla riqualificazione del cimitero".