Piano Festival, finale con De Palma

Ultimo appuntamento della prima edizione del Centro Pecci Piano Festival, curato da Giovanni Nesi ed Edoardo Turbil. Doma ni alle 11 il pianista Sandro De Palma (foto) sarà protagonista del recital intitolato Emozioni Sonore. De Palma è un artista riconosciuto a livello internazionale per il suo profondo legame con la tradizione romantica e la sua capacità di comunicare emozioni auattraverso il pianoforte. La sua carriera concertistica ha preso il via all’età di soli nove anni. Da allora, ha intrapreso una brillante carriera nazionale e internazionale, esibendosi in prestigiosi palcoscenici e festival di tutto il mondo.Con una carriera che abbraccia oltre tre decenni, è celebre per la sua maestria nell’esecuzione di Schubert, Beethoven e Chopin, autori che saranno al centro del recital. Il programma del concerto esplorerà alcune delle pagine più significative del repertorio pianistico: Klavierstücke D.946 di Schubert, la Sonata in re minore op.31 di Beethoven, due Notturni, Tre Studi e uno Scherzo di Chopin. Il costo del biglietto è di 15 euro e comprende l’ingresso al museo e al concerto fino a esaurimento posti. I biglietti sono disponibili alla biglietteria del Pecci. I ristorante Myo organizza alle 12.30 un brunch per gli spettatori al concerto dal costo di 30 euro (due portate più il calice) e 40 euro (tre portate più il calice). Per prenotazioni chiamare lo 0574-1597312.