Perrella alla guida del Macro. Prestigioso incarico a Roma per l’ex direttrice del Pecci

L’ex direttrice del Pecci Cristiana Perrella è la nuova direttrice del Macro, il Museo d’arte contemporanea di Roma, fra le istituzioni più prestigiose in Italia in questo settore. Un riconoscimento importante per Perrella, prescelta in una rosa di 44 candidature. Il Macro, situato nei pressi di Porta Pia, è un luogo di grande suggestione, con una ricchissima collezione di opere del ’900 e di artisti delle ultime generazioni: un polo di indiscusso valore per lo studio e la valorizzazione dell’arte contemporanea. Perrella ha diretto il Pecci dal 2018 al 2021, contribuendo alla sua crescita anche in rapporto alla città e alla sua programmazione artistica, nonostante le grandi complicazioni portate dal covid. Il suo rapporto con il Pecci si è chiuso in modo molto brusco nell’ottobre 2021, con un licenziamento deciso del cda presieduto da Bini Smaghi e comunicatole via mail, nonostante il suo contrattato da direttore fosse stato rinnovato per altri tre anni solo sei mesi prima. Tra molte polemiche e attestati di solidarietà, ci furono anche strascichi giudiziari. L’ex direttrice intentò causa contro il licenziamento e querelò per diffamazione il presidente Bini Smaghi per alcune sue dichiarazioni davanti alla commissione controllo e garanzia del Comune: le due cause furono risolte per via extragiudiziale, con il pagamento da parte del Pecci a Perrella di 125mila euro.

La nuova direttrice del Macro è anche docente di management ed economia delle arti e delle istituzioni culturali all’Università San Raffaele di Milano, è direttrice artistica del Milano Design Film Festival e curatrice del programma di Conciliazione 5, il nuovo spazio espositivo del dicastero per la cultura e l’educazione della Santa Sede, che verrà inaugurato in occasione del Giubileo a Roma.