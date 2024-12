Permessi Ztl e sosta. L’ufficio trasloca

Gli uffici permessi ZTL, ZTC e sosta sono stati trasferiti in via Magnolfi 73/A. Durante i giorni di chiusura dell’ufficio Consiag Servizi Comuni non ha provveduto a prendere appuntamenti per poter effettuare il trasloco.

Il trasferimento previsto per il 23 dell’ufficio di via Felice Cavallotti 3 (Stazione porta al serraglio) è stato anticipato al 21. Sarà possibile recarsi allo sportello fino alle 12.30 del 20. L’ufficio riaprirà regolarmente al pubblico nella nuova sede di via Magnolfi 73/A il 21 alle 8.15.