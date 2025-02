Perdono i Gispi Tigers nella trasferta-derby

La classica giornata-no, costata il primato nel girone ed il sorpasso da parte dei rivali in classifica. Per i Gispi Tigers, domenica scorsa, è arrivata la prima sconfitta della fase promozione del campionato di Serie C 2024/25: l’UR Firenze ha capitalizzato al massimo il fattore-campo, imponendosi per 35-17. Un incontro che i fiorentini sono riusciti ad indirizzare a loro favore sin dalle prime battute, chiudendo la prima frazione di gara sul parziale di 13-0. La prima meta degli uomini di Lorenzo Vannini e Luca Nuti è arrivata grazie a Bigagli all’inizio del secondo tempo, prima che Firenze incrementasse ulteriormente il divario. Idem dicesi per le due mete di Nardi, inframezzate dall’ultimo e decisivo allungo dei locali. Dopo le due vittorie contro Livorno e Vasari Arezzo, per i Tigers è arrivato il primo stop dicevamo. "Una giornata particolarmente difficile sul campo di un Firenze molto ordinato e capace di essere quasi sempre avanzante con il pallone in mano – ha commentato Nuti - molti errori tecnici ci hanno messo in situazioni di pressione o hanno vanificato occasioni di possibile marcatura. Il tempo per analizzare la sconfitta e per rilanciarsi non mancherà, ad ogni modo: la settimana di pausa che si profila servirà per ricaricare le batterie e per preparare al meglio il prossimo impegno del torneo. La prossima sfida avrà infatti luogo a Cecina il 2 marzo prossimo, quando i rugbisti pratesi se la vedranno con la "matricola" Tirreno Rugby. Partiranno con i favori del pronostico, ma di scontato non c’è nulla e proprio per questo sarà necessario dare il 110%. Anche perché il calendario di prospetta comunque impegnativa: il girone d’andata per il sodalizio pratese si concluderà nell’anticipo di sabato 8 marzo a Coiano contro l’Olbia, per poi vedersela nuovamente contro Firenze il 30 marzo successivo ed iniziare la serie di gare di ritorno. L’obiettivo di migliorare il terzo posto della scorsa annata resta più che mai alla portata. Ma chissà che non sia effettivamente possibile continuare a cullare il sogno-promozione.

Giovanni Fiorentino