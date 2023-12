Per i bimbi la leggenda di Urashima Taro

Ultimo appuntamento per i bambini dell’anno al Museo del Tessuto. Domani con doppio turno dalle 16 alle 17 e dalle 17.30 alle 18.30 andrà in scena "La leggenda di Urashima Taro", un cortometraggio basato su un’antica fiaba giapponese. Protagonista è Taro, un giovane pescatore che - per aver salvato una piccola tartaruga marina dal becco di una cicogna - viene invitato nel regno sottomarino del Dio Ryu-Jin. Dopo la visione del cortometraggio i bambini andranno a personalizzare la propria scatolina dei desideri. L’iniziativa è pensata per bambini fra i quattro e i sei anni ed è realizzata in collaborazione con CineFilante. La prenotazione è obbligatoria a [email protected]. Necessaria la presenza obbligatoria di un accompagnatore, costo cinque euro a bambino. "La leggenda di Urashima Taro" è legata alla bella mostra "Kimono. Riflessi d’arte tra Giappone e Occidente" che si potrà visitare fino a domenica 7 gennaio. Per gli ultimi giorni di apertura sono previste aperture speciali del museo: il 31 dicembre dalle 15 alle 19, lunedì 1 gennaio dalle 15 alle 19 con biglietto di ingresso a un euro, sabato 6 gennaio dalle 10 alle 19, domenica 7 gennaio dalle 15 alle 19. Fino al 7 gennaio visitabile anche la mostra "Due Secoli di Fashion e Textile Design", allestita nella sala storica al piano terra.