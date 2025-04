Per i bimbi il robot che sforna poesie e un Abc della moda sostenibile

Tipo festival sarà anche a misura di bambini. L’abc della moda sostenibile s’impara giocando e prendendo spunto dalla storia di Celestina con il laboratorio Upcycling di una maglietta, sabato 5 aprile al Museo del Tessuto (alle 16 e alle 17.30). I piccoli partecipanti (4-10 anni) potranno dare vita a una vecchia maglietta trasformandola in una borsa speciale (costo 5 euro). Al Pecci ci sarà invece un laboratorio per bambini dai 7 agli 11 anni, dal titolo Dimensioni parallele, domenica 6 aprile alle 16.3. Può l’arte aiutarci a sperimentare forme di comunicazione creativa fra umano e intelligenza artificiale? Ce lo dirà il robot Mercedes che fa parte del percorso espositivo della mostra Le signorine di Margherita Manzelli e avrà un incontro ravvicinato con le famiglie alle prese con un laboratorio di poesia ‘automatica’ (costo 5 euro). Entrambe le attività sono su prenotazione (ww.tipo.prato.it). Infine, ci sarà un viaggio nello street food cinese domenica 6 aprile, alle 18.45: un percorso culinario ma anche una visita guidata fra i mille volti del Macrolotto Zero (ritrovo in via Becagli, costo 25 euro e prenotazione a [email protected]). Un appuntamento che promette il tutto esaurito considerando le 90 persone in overbooking per i tour gastronomici organizzati in occasione del Capodanno cinese.