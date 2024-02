L’onestà fatta signora: trova per strada mille euro e chiama la polizia. Era la pensione smarrita di un anziano

Prato, 3 febbraio 2024 – L’onestà non ha prezzo, ma in questo caso vale minimo 1.050 euro: tanti sono i soldi trovati per strada da una signora in zona piazza dei Partigiani a Figline, frazione collinare a nord di Prato. Banconote da 50 euro che costituivano la pensione di un anziano che aveva perso per strada il denaro nella mattinata di giovedì.

La signora non ha esitato a chiamare la polizia anziché tenersi il denaro

La signora non ci ha pensato un attimo: ha chiamato la polizia che ha mandato una Volante a casa sua. I poliziotti hanno iniziato a indagare nel circondario e all’ufficio postale hanno appreso che intorno alle 8,30 un anziano aveva ritirato la sua pensione e che poco dopo era tornato indietro perché l’aveva persa quasi interamente.

A quel punto i poliziotti hanno individuato il pensionato e gli hanno restituito il denaro. Con un grande applauso per l’onestà della signora che non ha esitato a fare la cosa giusta.