Pegaso d’oro all’abate pratese. Bernardo Gianni

Il Pegaso d’oro, massima onorificenza della Regione, a padre Bernardo Gianni, l’abate pratese di San Miniato al Monte. Lo ha annunciato ieri il governatore Eugenio Giani. "Padre Gianni è un uomo di grandissimo spessore sul piano umano e di forte carisma. In un mondo in cui i conflitti sembrano sempre più espandersi, è un uomo di pace – si legge nella nota della Regione che spiega le ragioni della scelta – Per questo abbiamo deciso di conferirgli il Pegaso d’oro. È un modo per riconoscere i suoi alti meriti che hanno portato a valorizzare San Miniato al Monte con le manifestazioni per i mille anni della basilica fino alla recente manifestazione di pace, di alto valore simbolico, che si è svolta lunedì in Santa Croce a Firenze".