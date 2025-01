Prato, 12 gennaio 2025 – Grave incidente in via Firenze: un pedone è stato investito in strada da un’auto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 con le ambulanze delle Misericordie di Prato e Sesto Fiorentino e della Pubblica Assistenza di Calenzano. L’impatto è stato piuttosto violento, ma ancora sono da chiarire le dinamiche dell’incidente avvenuto in località La Querce, al confine fra Prato e Calenzano.

Notizia in aggiornamento