Pecci lettori: da Camurri a Enrico Coveri

Parte oggi il Centro Pecci dei lettori. Alle 10 laboratorio per 95 bambini delle materne pratesi con Arianna Papini, artista, docente e arte terapeuta, che ha scritto e illustrato più di 150 libri e vinto molti premi. Alle 18 toccherà allo scrittore, giornalista, conduttore radiofonico e televisivo Edoardo Camurri (nella foto) che, in controtendenza rispetto all’AI, ha appena pubblicato Introduzione alla realtà con la neonata casa editrice indipendente Time0. Alle 19.30 prima presentazione di Enrico Coveri – The King of Colors (Gruppo Editoriale, febbraio 2024), prima biografia sullo stilista pratese, scritta da Silvio Balloni. Francesco Martini Coveri, direttore creativo della Maison Coveri, dialogherà con Stefano Collicelli Cagol, direttore del Pecci, Leandro Gualtieri, imprenditore e fondatore della Filpucci, con l’autore Balloni e con il co-curatore ed editore Matteo Parigi Bini. Alle 21 un reading / concerto: protagonista (accompagnata alle tastiere da Fabio Barovero), la cantante e attrice Saba Anglana. Tra gli appuntamenti di domani alle 21 la presentazione de " Il commosso viaggiatore. Alla scoperta dell’Africa" (Giunti, maggio 2024) di Giobbe Covatta e Paola Catella intervistati da Paolo Hendel. Un libro che è una lettera di amore e gratitudine nei confronti di un’esperienza di viaggio he ha cambiato per sempre la vita di Paola e Giobbe.