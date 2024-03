Pd, la finalissima è tutta in rosa. Per il candidato ormai è corsa a due. Il derby sarà tra Santi e Bugetti

In via Carraia si dice che comunque andrà a finire sarà una scelta storica. Sì, perché a contendersi la candidatura a sindaco sarebbero rimaste soltanto Ilaria Santi e Ilaria Bugetti, la prima assessore alla scuola in Comune e la seconda consigliera regionale, con il nome del vice sindaco Simone Faggi ormai sullo sfondo. Il centrosinistra finora non ha mai puntato su una donna e quindi, in ogni caso, sarà una prima volta.

Però ora bisogna scegliere, perché è scaduto anche il termine di fine febbraio indicato dal segretario provinciale Marco Biagioni (e qualcuno, scherzando, fa notare che è stato anche un febbraio bisestile). La partita non è ancora chiusa e probabilmente, almeno a livello formale, non lo sarà fino alla prossima settimana quando dovrebbe essere convocata una direzione. L’obiettivo è arrivare con un nome condiviso, senza spaccature, ed è per questo che si continua a lavorare. Santi metterebbe d’accordo due delle tre anime del Pd rappresentate anche in direzione, ovvero la componente Schlein, con la quale si è schierata al congresso, e quella che fa capo al sindaco Biffoni. Rappresenterebbe insomma la continuità nel rinnovamento che potrebbe eventualmente dare il giusto peso a entrambe, perché si tratta di un assessore della giunta uscente ma espressione della linea politica che ha vinto il congresso del partito. D’altro canto Bugetti è una candidata forte spinta dai circoli e nel sondaggio del Pd di qualche mese fa è risultata la più popolare, quindi sarebbe per i dem un’altra candidatura pesante nell’ottica di mantenere il governo della città. Entrambe hanno esperienza amministrativa e hanno dimostrato di saper ottenere record di preferenze.

Siamo insomma ai minuti di recupero di un derby fra possibili candidate che hanno, secondo i dem, importanti punti di forza nella sfida che vedrà una delle due opposta a Gianni Cenni, il candidato del centrodestra. La scelta è vicina, tra voci che darebbero Ilaria Santi ad ora in vantaggio dopo una cena fra i maggiorenti del Pd e altre che invece inchiodano ancora il ‘risultato’ in perfetta parità. L’obiettivo è non spaccarsi e anche per portare a casa questo risultato le prossime ore saranno decisive.

Leonardo Biagiotti