Pd di Vaiano. Si è dimessa la segretaria

Il Pd di Vaiano fa i conti con il commissariamento della segretaria Roberta Roberti (nella foto) che, ieri, si è dimessa dall’incarico, affidando a una nota la motivazione: "Con la presente comunico agli iscritti del Pd di Vaiano e alla nostra comunità le mie dimissioni da segretaria del circolo, in seguito al commissariamento che, nei giorni scorsi, mi è stato notificato dal segretario provinciale (Marco Biagioni, ndr). Proprio nel momento in cui la nostra segreteria, dopo il tesseramento 2023, si accingeva a convocare il direttivo e l’assemblea degli iscritti per un confronto sul prossimo mandato comunale, è sopraggiunto un provvedimento, mai verificatosi all’interno della federazione pratese, privo di qualsiasi presupposto formale e sostanziale".

La Roberti entra nel merito della sua scelta: "Rassegno le dimissioni dopo oltre venti giorni di blocco di ogni attività relativa al percorso partecipativo che sarebbe stato promosso dagli organi elettivi del Pd di Vaiano e dopo l’annullamento di due direttivi convocati regolarmente con congruo anticipo previsti per il 6 e il 20 febbraio 2024, sostituiti da una convocazione di direttivo della segreteria provinciale. Trovo il commissariamento un atto grave nei confronti della mia persona, della segreteria e degli iscritti, che, dopo un percorso portato avanti per due anni, basato su un metodo che metteva al centro l’ascolto e la partecipazione attiva, hanno abbracciato la linea della Segretaria nazionale con la speranza di un rinnovamento che riportasse il cittadino al centro della politica. Pertanto – conclude l’ex segretaria del Pd di Vaiano – nella convinzione della necessità di un partito democratico che non sia solo espressione degli amministratori, sono giunta alle dimissioni dal ruolo di segreteria, augurandomi che si voglia garantire agli iscritti del Pd la possibilità di scegliere il futuro della propria comunità, senza condizionamenti e pressioni esterne".