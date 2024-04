Passi di primavera. Anbeta al Politeama. Danza e pianoforte per una notte d’incanto

PRATO

Il grande pubblico la conosce soprattutto per la sua partecipazione al programma televisivo "Amici". Ma oggi Anbeta Toromani è diventata una stella di fama internazionale, protagonista di balletti teatrali di alto livello come quello che la vedrà brillare sul palco del Politeama Pratese giovedì 18 aprile, alle 21, per il secondo appuntamento della rassegna Politeama Spring Dance. Con lei, due dei migliori ballerini del panorama nazionale come Alessandro Macario e Amilcar Moret Gonzales insieme a una musicista al pianoforte, Sofia Vasheruk.

"Preludes. Danze al pianoforte" nasce dall’incontro intimo fra danza e musica dal vivo, uno spettacolo raffinato ed emozionante costruito intorno al ’preludio’, una delle forme musicali più caratteristiche del repertorio pianistico: pagine di Bach, Chopin, Debussy e Rachmaninov, eseguite dal vivo da Sofia Vasheruk, accompagneranno le coreografie di Massimo Moricone, offrendo i massimi livelli di danza e musica. Passi a tre scanditi dalle melodie dei più bei capolavori pianistici che si mescolano con la scrittura coreografica dal tocco neoclassico di Moricone, in un tripudio di emozioni. Un’occasione per poter apprezzare dal vivo il talento di Anbeta Toromani, affiancata da Alessandro Macario, che ha fatto parte della compagnia del Teatro alla Scala e ha danzato in diversi ruoli principali anche al Teatro Comunale di Firenze, al San Carlo di Napoli e al Teatro dell’Opera di Roma. Proviene dalla scuola di "Amici" anche Amilcar Moret Gonzalez, che ha alle spalle esperienze importanti all’estero.

Infine, una sorpresa: la danza regala la danza. Chi acquista il biglietto per lo spettacolo "Preludes. Danze al pianoforte "(20 euro, 10 euro per studenti universitari e scuole di danza) ha diritto a un ingresso omaggio per Bohème, una nuova produzione di Florence Spring Dance che debutterà lunedì 22 aprile, sempre alle 21, in occasione del centenario della scomparsa di Giacomo Puccini. Ad aprile, insomma, la danza si fa in due con una promozione speciale pensata per il mese in cui ricorre la Giornata internazionale della danza (29 aprile). In occasione di ogni spettacolo è prevista la possibilità di un aperitivo con formula cena servito a partire dalle 20: il costo è di 15 euro con prenotazione consigliata via Whatsapp 328 3829633 o per mail a [email protected]. È possibile acquistare i biglietti dello spettacolo anche attraverso i circuiti Ticketone o Boxoffice oppure direttamente in biglietteria aperta il martedì, giovedì, venerdì e sabato dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19, il mercoledì dalle 10.30 alle 12.30.