Passeggiata Pro loco Young. A maggio c’è "Dagli l’anda"

Si chiama "Dagli l’anda" ed è una passeggiata organizzata dal gruppo di lavoro Pro loco Young alla scoperta del territorio di Carmignano, domenica 19 maggio. Due i percorsi a scelta, di sette o di undici chilometri. La partenza è da piazza Giacomo Matteotti alle 8.30 e l’arrivo alla Rocca medievale. Per partecipare, iscrizione obbligatoria fino a domenica 12 maggio, all’indirizzo www.carmignanodivino.it/daglilanda oppure nella sede della Pro loco Carmignano in piazza Giacomo Matteotti 31 dal martedì al venerdì e la prima domenica del mese dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19, il sabato dalle 9 alle 13. Ad ogni partecipante sarà fornito un pacco gara composto da sacca, borraccia, t-shirt arancione ed un pettorale, da ritirare negli uffici della Pro Loco a partire da martedì 14 maggio. Consigliati scarpe da trekking, k-way, telo termico, cellulare o dispositivo gps. Quota di iscrizione 15 euro gli adulti e di 12 euro per bambini da sette a dieci anni, non pagano i bambini fino a sei anni. Per informazioni 345.6817889 (Valentina) e 334.5720767 (Elisabetta) oppure [email protected].