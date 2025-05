Partecipazione, l’assemblea di Attiva Prato

Si è svolta lunedì l’assemblea di AttivaPrato aperta non solo ai soci ma anche ai cittadini e ai comitati di quartiere. All’ordine del giorno la presentazione del report sui percorsi partecipativi, la comunicazione dell’iter di approvazione del Regolamento Comunale emendato dall’Associazione e la creazione di una rete territoriale di soggetti attivi come cittadini, comitati, associazioni. "Siamo arrivati alle battute finali su quello che è il Regolamento Comunale della partecipazione che abbiamo proposto come Associazione al Comune" spiega il presidente di AttivaPrato Paolo Andrea Sanesi. "Stiamo aspettando di andare in commissione, dove definiremo tutte quelle che sono le nostre richieste, speriamo che l’amministrazione comunale le accetti. Quello che è venuto fuori da questa assemblea è che molto spesso è presente una difformità tra quello che è il regolamento e la prassi nei processi partecipativi. I comitati dei cittadini hanno espresso perplessità sull’attuazione del regolamento stesso dei processi". Nel corso della serata si è prospettata la possibilità di un incontro per risolvere la problematica. "Ci sarà certamente un momento di confronto a cui speriamo partecipi anche l’amministrazione" continua Sanesi "che in molte occasioni ha assecondato i nostri percorsi ma ci sono casi in cui dobbiamo chiarire alcuni aspetti". Poi l’appello per tutti i cittadini che vogliano mettersi in gioco creando comitati e chiedendo osservatori e che, soprattutto, vogliano essere partecipanti attivi della vita della città.

Martina Marotta