Parte il "treno" della moda per formare 300 giovani

Digital marketing, programmatore web, magazziniere digitale, sicurezza informatica: sono solo alcune delle figure specializzate delle quali ha necessità il manifatturiero. È qui che si inserisce il maxi progetto "Train for digital" lanciato da Fondazione Mita, Made in Italy Tuscany academy, Pin (nella foto la presidente Daniela Toccafondi), Università di Firenze e Confindustria Moda. Un progetto nazionale di formazione finanziato con 916mila euro dal Fondo per la repubblica digitale - Impresa sociale nel quale rientrano realtà locali come il Pin e Confindustria impegnate nella ricerca e formazione di nuovo personale da inserire nel distretto. Secondo gli ultimi dati pubblicati dalla Cisl Firenze-Prato da qui a 10 anni le persone che entreranno potenzialmente nel mercato del lavoro, ovvero quelle che oggi hanno tra gli 8 e 18 anni, sono 28.621, in base all’elaborazione degli analisti la mancanza potenziale di lavoratori nel 2032 sarà di 6.300 unità.

Un gap che le istituzioni e gli enti di formazione stanno tentando già oggi di ridurre anche andando a cercare maestranze fuori dai confini della provincia.

"Train for Digital" ne è un esempio concreto. Il progetto di respiro nazionale è articolato in 11 percorsi di formazione modulabili e personalizzabili, rivolto a giovani tra i 18 e i 34 anni che non studiano e non lavorano.

Lo scopo è creare nuove competenze digitali e permettere ai giovani di inserirsi nel mondo del lavoro. Il primo open day è stato ieri a Scandicci nella sede della Fondazione Mita Academy.

I corsi organizzati, sia online che in presenza, saranno gratuiti e adatti a tutti i livelli di istruzione e avranno l’obiettivo di formare più di 300 persone in tutta Italia.

"Svolti in collaborazione con le aziende – spiegano gli organizzatori –, il loro obiettivo è rispondere in maniera mirata alle specifiche esigenze di ogni realtà, con il supporto anche dello Ied Istituto europeo di design società benefit (che si occuperà della formazione in ambito retail e visual digitale) e di Remira Italia (che si occuperà della formazione nell’ambito It per il mondo moda)".

I corsi in apertura da ottobre a novembre sono per digital marketing, sviluppo sito e E-commerce, programmazione App, programmazione web, analista aziendale, gestore Erp, magazziniere digitale, digital retailer, allestitore spazi 4.0, Cad moda e sicurezza informatica.

La partecipazione ai corsi di formazione è totalmente gratuita (grazie al Fondo per la Repubblica Digitale-Impresa Sociale) e si rivolgono a giovani di età compresa tra i 18 e i 34 anni che adesso non stanno studiando né lavorando. Sono online, in alcuni casi in presenza con copertura delle spese di viaggio, vitto e alloggio e in azienda.

Si.Bi.