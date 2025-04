Pallavolo Pratese: il settore giovanile protagonista al Trofeo Bussinello e Spring Cup

Il settore giovanile dà sempre soddisfazioni e alimenta le speranze in attesa dei play off della prima squadra della pallavolo pratese. Se la serie C maschile giocherà il 26 aprile l’ultima sfida di una pool promozione a cui Prato non ha più niente da chiedere, se non il nome dell’avversaria nella semifinale play off che sarà tra Massa Carrara e Collevolley, Pasqua è l’occasione per mettere in mostra la qualità del settore giovanile pratese.

Un vivaio che sarà protagonista al Trofeo Bussinello ed alla Spring Cup, organizzate dalla Scuola di Pallavolo Anderlini.

Al Bussinello la Kabel parteciperà con l’Under 17 Eccellenza. Alla Spring Cup, invece, saranno in campo U15 Junior e Under 13 Senior.

Al Bussinello partecipano 29 formazioni da tutta Italia e per la Kabel le avversarie saranno toste visto che Prato è stata inserita in un girone di ferro con Club Diavoli Rosa e Marino Pallavolo.

Alla Spring Cup, invece, sono 76 le squadre iscritte. L’Under 15 Kabel sfiderà Cus Cagliari, Anderlini e Hessen (Germania). L’Under 13 pratese, infine, sarà opposta a Modena Volley e Volley Tione.