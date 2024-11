"Palladono". In campo l’aiuto agli altri

A Vaiano oggi e domani si tiene la manifestazione di solidarietà "Palladono" con la partecipazione della Nazionale italiana trapiantati e dializzati, azzurri campioni del mondo in carica. L’iniziativa, che ha il patrocinio del Comune di Vaiano, è promossa dalle sezioni comunali di Aido e Avis con Aned sport.

"Una bella iniziativa di solidarietà che ha l’obiettivo di condividere valori sociali di grande rilevanza come il dono del sangue e degli organi per l’affermazione di una cultura di comunità fondata sull’aiuto reciproco", sottolinea la sindaca Francesca Vivarelli. "La manifestazione è stata organizzata proprio per promuovere la cultura del dono, attraverso lo sport vogliamo mettere in evidenza questo messaggio così importante e raggiungere i giovani", mettono in evidenza Mauro Fabbri e Stefano Vaiani, presidenti di Aido e Avis. Oggi, dalle 15, la Nazionale guidata dagli allenatori Francesco Brandoli e Cristiana Ziosi scenderà in campo al PalaNenni per un allenamento aperto al pubblico. Domani alle 10.30, gli azzurri sfideranno la rappresentativa Aido-Avis locale allenata da Livio Giandonati e Mauro Fabbri. Ad interpretare il tradizionale inno prima della gara il cantautore pratese Nicola Pecci (nella foto). L’ingresso è gratuito e sarà l’occasione per assistere ad una partita di elevato valore tecnico con un messaggio di vita e di sport positivo.

I nazionali convocati saranno: Alessandro Pege (Padova), Michele Giarola (Verona), Gianni Antichi (Savona), Marco Mestriner (Treviso), Mrco Minali (Milano), Monica Rivalta (Ravenna), Valentina Colusso (Treviso), Roberta Simoncini (Genova), Enzo Carrara (Bergamo), Roberto Zausio (Varese), Domenico Roberto (Cesena), Goran Trajanovski (Alba), Niccolò Savino (Torino) e Margherita Mazzantini (Osimo).