Palla Grossa: svelate le semifinali. Ecco le sfide e tutto il calendario

Aquile contro Leoni. Orsi contro Draghi. Si mescolano le carte rispetto alle edizioni più recenti della Palla Grossa. Ieri mattina in piazza del Comune il sorteggio ufficiale per decidere gli accoppiamenti delle semifinali dell’edizione 2024 ha messo di fronte da una parte i Rossi di Santa Trinita e i Gialli di Santo Stefano e dall’altra gli Azzurri di Santa Maria e i Verdi di San Marco, campioni in carica. Le sfide si disputeranno nell’arena che verrà installata in piazza del Mercato Nuovo il prossimo 7 settembre, mentre la finalissima che metterà in palio la supremazia cittadina fra quartieri si disputerà il 14 settembre fra le due squadre che avranno vinto le semifinali.

Quella fra Aquile Rosse e Leoni Gialli è una sfida fra uno dei rioni che negli ultimi anni ha vinto di più, fra quelli in gara, cioè Santa Trinita, che proverà subito a rifarsi dopo la sfortunata edizione del 2023, e uno dei rioni, cioè Santo Stefano, che invece primeggiava nei primi periodi del ritorno in auge di questa rievocazione storica, quando ancora le sfide si disputavano in piazza Mercatale.

La seconda semifinale vedrà invece nell’arena i campioni in carica, i Draghi Verdi, tornati al successo dopo anni di purgatorio, affrontare gli Orsi Azzurri, unico dei quattro quartieri ancora a caccia della prima affermazione nell’antico gioco della Palla Grossa.

Il sorteggio effettuato sarà valido anche per la prima edizione del Torneo dei Rioni di calcio a 11, al suo debutto assoluto la prossima estate. Una manifestazione che nasce dalla voglia di aggregare gli amanti del calcio anche nel periodo estivo.La prima sfida di semifinale, con andata previste il 26 giugno e ritorno in programma il 3 luglio vedrà sfidarsi Rossi e Gialli al "Conti" di Galciana e al "Rossi" di Santa Lucia. Azzurri e Verdi, invece, si affronteranno il 27 giugno al "Chiavacci" di via del Purgatorio e il 4 luglio al "Becheroni" de la Querce. La finalissima allo stadio "Lungobisenzio" è in programma per il 17 luglio. Gli impianti coinvolti nella manifestazione sono 4: il Conti di Galciana, sede dei Rossi e della Galcianese; il "Becheroni" de La Querce, base dei Verdi; il "Rossi" di Santa Lucia, comitato dei Gialli e del Coiano Santa Lucia, e il "Chiavacci" di via del Purgatorio sede degli Azzurri e della Zenith Prato.

L. M.