Palazzetto dello sport inagibile. Ancora un mese e mezzo di lavori

Oste ancora per un mese e mezzo senza palazzetto dello sport. Dopo l’alluvione di novembre che ha allagato l’impianto rendendolo inutilizzabile l’amministrazione è stata costretta a sospendere le attività sportive che si svolgevano all’interno della struttura tra queste anche la ginnastica anziani. Un servizio molto richiesto che finalmente riparte. Sono infatti ripresi ieri nel salone della Confraternita di Oste della Misericordia i corsi di attività motoria per la terza età, promossi dal Comune.

Le attività, che si svolgevano nel palazzetto dello sport di via Pantano, erano state sospese all’indomani dell’alluvione del 2 novembre scorso, a seguito dell’allagamento dell’impianto. Qui l’acqua aveva raggiunto i 60 centimetri di altezza ed aveva distrutto gli arredi, come tappeti e materassi, e il pavimento in parquet.

A fine novembre il Comune ha dato il via a lavori di somma urgenza per il ripristino della piena funzionalità della palestra per un valore complessivo di 203.740 euro. Purtroppo, a causa dei muri e dei pavimenti ancora umidi, l’amministrazione non può procedere con il montaggio del nuovo pavimento che, da solo, ha un valore pari a 85mila euro.

Dunque, in attesa del completamento dell’intervento di ripristino del pavimento in parquet del palazzetto dello sport, che necessita di particolari condizioni climatiche per il montaggio, i corsi di attività motoria per la terza età si svolgeranno nel salone della Misericordia di Oste (via Scarpettini, 370) secondo le stesse modalità per quanto riguarda giorni e orari.

"Siamo felici di poter ripartire con i corsi di attività motoria, che si erano fermati a causa dell’inagibilità della palestra comunale - conclude l’assessore allo sport Valentina Vespi - Ringraziamo la Misericordia di Oste per aver messo a disposizione del corso gratuitamente i propri spazi. Si tratta di un’attività importante per la salute ma anche per la socialità dei nostri anziani". La palestra probabilmente sarà riaperta a fine febbraio. Lo spazio del palazzetto è molto importante perché è utilizzato, non solo per l’attività motoria degli anziani, ma anche dagli studenti del liceo artistico Umberto Brunelleschi e dai bambini della scuola primaria Anna Frank, nonché da associazioni sportive del territorio che attualmente sono state spostate in altre strutture.