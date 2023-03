Arrivano i rinforzi. "Nove medici in più per il pronto soccorso e altre cure intermedie"

Una corsia del pronto soccorso dell’ospedale Santo Stefano

Prato, 7 marzo 2023 - Ex Creaf e medici del pronto soccorso: sulle questioni sollevate da Fratelli d’Italia interviene il direttore generale dell’Asl Toscana centro, Paolo Morello Marchese, perché "l’attenzione ai bisogni di salute dei pratesi è massima" ed impegna "migliaia di operatori sanitari capaci". A che cosa servono i letti di cure intermedie? "E’ sbagliato affermare che i letti di cure intermedie, che dovevano essere realizzati al Creaf, avrebbero risolto il problema dell’attesa in pronto soccorso: non sono un’alternativa al ricovero ospedaliero. Sono letti territoriali a bassa complessità che non possono curare i pazienti acuti. A villa Fiorita i 7 posti letto aggiuntivi dichiarati a gennaio sono usati non come aumento di letti di medicina da Dea ma come aumento di posti per percorsi riabilitativi residenziali vista la domanda del momento. A febbraio abbiamo attivato ulteriori 10 posti nelle 12 ore da recupero covid afferenti sempre ad Ama (Area medica di accettazione) e 8 letti ordinari. Non è vero che a Prato non ci sono letti di cure intermedie: 23 sono al vecchio ospedale e 42 alla Melagrana, e sono funzionanti". Che cosa garantiscono? "Garantiscono la presa in carico medico-infermieristica in area a maggior comfort. Tutto ciò è previsto in...