Ordinazione sacerdotale per Tacconelli

La chiesa pratese è in festa per l’arrivo di un nuovo sacerdote. Domani alle 10 nella cattedrale di Santo Stefano, il diacono Alessandro Tacconelli riceverà il sacramento dell’ordine per le mani del vescovo Giovanni Nerbini (diretta su Tv Prato). Cresciuto all’oratorio cittadino di Sant’Anna, dove si è impegnato come animatore dei ragazzi, Tacconelli arriva al sacerdozio all’età di 25 anni dopo aver conseguito il baccalauretato in teologia al collegio Capranica di Roma. Attualmente sta studiando al pontificio ateneo Sant’Anselmo per avere la licenza in liturgia. Per il vescovo si tratta della settima ordinazione sacerdotale. Don Alessandro, che si dice "emozionato e felice di poter vivere l’ordinazione sacerdotale nel tempo d’Avvento", celebrerà la prima messa domenica 17 dicembre alle 10,30 nella basilica di Santa Maria delle Carceri.