Ora Galciana ha il suo fontanello: "Combattiamo l’uso della plastica"

Inaugurato il tredicesimo Fontanello di Prato attivo da ieri in via Brasimone. Ad inaugurarlo la sindaca Ilaria Bugetti e Nicola Perini, presidente di Publiacqua. Quello installato a Galciana è, come detto, il tredicesimo fontanello a servizio dei cittadini dopo Vergaio, Iolo, via Pomeria, Grignano, Fontanelle, Galceti, Tavola, Chiesanuova, Mezzana, San Paolo, San Giorgio a Colonica e La Querce. Fontanelli di Alta Qualità che negli anni la popolazione ha dimostrato di apprezzare sia per la loro funzione primaria, quella di punti acqua, ma anche come luoghi di riferimento e di socialità delle diverse frazioni. Dal 2017 al 2023 i fontanelli di Prato hanno erogato oltre 34,5 milioni di litri. Tutto questo per un risparmio complessivo di oltre 23 milioni di bottiglie di acqua da 1,5 litri non prodotte con il risparmio per l’ambiente di circa 796 tonnellate di plastica e circa 4.776 tonnellate di CO2 e per le tasche dei cittadini di oltre 7,2 milioni di euro.

"Questo nuovo fontanello rappresenta un importante servizio e un punto di riferimento per la comunità di Galciana, che infatti lo aspettava da tempo", commenta la sindaca Bugetti. "Sentiamo il desiderio di arricchire di questo servizio la collettività per una questione sostanziale che è quello di combattere l’utilizzo di acqua nelle bottiglie di plastica. Da parte nostra è un dovere valorizzare l’acqua pubblica ed i fontanelli sono uno strumento importante per favorirne l’utilizzo. Anche per questo stiamo lavorando per migliorarli ulteriormente e renderli sempre più graditi ai nostri cittadini", chiude Nicola Perini, presidente di Publiacqua.