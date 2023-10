Ora c’è il "pan di stracci". Ecco il Dolce Stil Buono

Terza edizione questo fine settimana di Dolce Stil Buono, la kermesse dedicata all’arte della pasticceria che si svolge nella bellissima cornice della Villa del Mulinaccio di Vaiano. La manifestazione, che porta sulle colline della Val di Bisenzio tutti i migliori pasticceri della Provincia, è stata presentata ieri mattina nel giardino Buonamici, alla presenza di tutti gli attori della due giorni, fra cui gli stessi pasticceri, la Confartigianato, l’istituto alberghiero Datini, il sindaco e l’assessore al turismo di Vaiano, Primo Bosi e Beatrice Boni, e l’assessore pratese al turismo Gabriele Bosi, referente per l’ambito turistico.

"Ogni anno vorremmo gettare un seme, stavolta il tema portante è ’La pasticceria è circolare’, che mette in primo piano i valori della sostenibilità e del riuso", ha sottolineato l’assessore Boni, che ha ringraziato tutti i partecipanti. Sono infatti il "riuso" e i prodotti del territorio i protagonisti di questa edizione, in primo piano nei laboratori per grandi e piccini, degli show cooking e delle preparazioni che saranno presentate in un programma articolato che si svilupperà il sabato dalle 15 alle 19.30 e domenica dalle 10 alle 18.30. Sabato e domenica saranno 13 le pasticcerie, più il Consorzio Gran Prato, che prenderanno parte ad "Assaggi di dolcezza", esposizione e degustazione delle eccellenze: Pasticceria Cappelli, Pasticceria F&G, Pasticceria Guastini, Pasticceria Ciolini, Il Taba Dolce di latte, Home Bakery Food di Filippo Cini, Pasticceria Tantaroba by Faccendi, Pasticceria Machiavelli, Pasticceria Luca Mannori, Pasticceria Peruzzi, Pasticceria Vella Caffè, Pasticceria Dolce Stil Novo, Pasticceria Bar Italia.

Contemporaneamente, nella Tinaia della Villa, pasticceri e alunni ed insegnanti dell’alberghiero mostreranno in diretta alcune ricette, fra cui il nuovo "Pan di stracci" elaborato per la manifestazione da Peruzzi, ispirandosi appunto all’arte del riciclo e al tessile. Al primo piano della villa, poi, laboratori di pasticceria per bambini ed adulti, mentre nelle cantine degustazione e vendita di vini e prodotti locali. Sempre nelle stanze della villa troveranno posto anche alcuni lavori di Fabio Giusti, incentrati sull’arte tessile e del feltro, con un particolare omaggio al Mulinaccio. Sabato 14 ottobre alle 9.30, sempre al Mulinaccio, il convegno "Benessere, sostenibilità alimentare e biodiversità – Le filiere locali del cibo e le esperienze pratesi". L’ingresso ha un costo di 5 euro e l’incasso sarà devoluto da Charitas Vaiano ed Associazione Aiuti dalla Vallata al progetto "Sostegno alle famiglie".

Claudia Iozzelli