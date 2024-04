Oltre cento etichette al Prato Wine Festival

Oltre cento etichette provenienti da più di 20 cantine sparse in tutta Italia saranno le protagoniste di "Prato Wine Festival", appuntamento alla seconda edizione in programma da oggi a domenica nello spazio Garibaldi Milleventi. La kermesse è nata da un’idea di Alessandro Rubino ed è organizzata da Fonderia Cultart, B.o.r e Il Garibaldi Milleventi. Prevista anche la partecipazione dei Maestri Pasticceri Pratesi che il 7 aprile presenteranno prodotti realizzati per l’occasione utilizzando alcuni dei vini presenti in fiera. L’ingresso alla manifestazione è libero mentre le degustazioni saranno a pagamento.