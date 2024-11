Oggi l’Ora del concerto con due giovani talenti

Altri due appuntamenti a cura di Camerata e Scuola Verdi nel weekend. Oggi alle 17 al Palazzo della musica di via Santa Trinita per la rassegna L’ora del concerto sul palco ci saranno due giovani talenti, Francesco Stefanelli al violoncello e Nicola Pantani al pianoforte, con alcune delle pagine più significative del repertorio cameristico: Sette variazioni per violoncello e pianoforte di Beethoven: Sette variazioni per violoncello e pianoforte, Sonata in sol minore per violoncello e pianoforte op. 65 di Chopin e Sonata n. 2 in do maggiore per violoncello e pianoforte di George Enescu. L’ingresso è libero.

Domani alle 10 il gruppo vocale Soul Sisters, Soul! della Scuola Verdi sarà protagonista di un concerto speciale per la nuova edizione di Colazione ad Arte al Museo di Palazzo Pretorio. Con la direzione e gli arrangiamenti di Stefania Scarinzi e l’accompagnamento al pianoforte di Massimiliano Calderai, proporrà un repertorio soul ispirato a grandi nomi come Aretha Franklin, Otis Redding, Eurythmics, Bacharach e molti altri. Un’occasione per unire musica, cultura e il fascino senza tempo del Museo di Palazzo Pretorio. Prenotazioni obbligatorie: 0574 1837859 o [email protected]