Off Tune Festival. La musica live come al Cencio’s

Alzi la mano chi ama quei generi musicali come il post-punk, lo psych pop e lo stoner rock. Se le mani alzate saranno tante, allora l’appuntamento da non perdere è da giovedì 6 a sabato 8 giugno negli spazi di Officina Giovani per riannodare i ricordi del leggendario Cencio’s, locale clou degli anni Novanta a Prato. Due palchi, 15 live con band provenienti dagli Stati Uniti, Canada, Inghilterra, Irlanda e Italia: tutto a ingresso libero, nell’area degli Ex Macelli. Benvenuti, anzi bentornati, all’Off Tune Festival, edizione numero quattro, il festival più rock dell’estate organizzato da A-live, Santa Valvola Records e associazione South Park, in collaborazione con Comune e Officina Giovani. Tre giorni di live ma non solo: largo anche a dj-set, area ristoro, area per bambini, mercatino, mostre e, in chiusura, l’immancabile Cencio’s Night.

Al via le danze del festival giovedì 6 (concerti a partire dalle 18.30) con lo stoner rock dei Nebula, formazione a stelle e strisce nata da una costola dei Fu Manchu, preceduti dal power pop dei canadesi Motorists e da due ottime formazioni toscane, Tomorr e Sir Rick Bowman. Venerdì 7 sarà il turno del glam punk degli Special Interest, direttamente da New Orleans, condito con il post-punk dei britannici Crows per il loro primo concerto italiano, con il post hard core dei Vuoto Impero e con i giovanissimi Punkcake.

Il viaggio nelle sonorità rock e punk di tutto il mondo proseguirà sabato 8 quando ci si sposterà in Irlanda con il noise degli Enola Gay e il post punk dei Gurriers. E poi da Oakland (California) la new wave dei Body Double. Dulcis in fundo, l’ex Lady in the Radiator Sara Parigi con un album tutto suo da farci ascoltare, con le atmosfere garage dei Plastic Man, con il rock dei Flying Disc e Almorto. Si chiude, sempre a ingresso libero, (a partire dalle 23), con la Cencio’s Night in un tripudio di suoni, dj, artisti e una full immersion nei ricordi che hanno fatto la storia dell’indimenticabile live club pratese. Info sul sito www.offtunefestival.it e sui canali social del festival.