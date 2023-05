Obiettivo "Rifiuti Zero" La proposta è popolare

Il Comune di Carmignano ha raggiunto il 7576% di raccolta differenziata ma l’obiettivo è crescere ancora e bloccare gli aumenti della Tari.

Carmignano è fra i Comuni toscani che aderiscono alla strategia Rifiuti Zero e ieri Rossano Ercolini, presidente dell’associazione Zero Waste Italy ha fatto il punto della situazione insieme al sindaco Edoardo Prestanti. Carmignano guarda con interesse al 1 gennaio 2024 quando entrerà in vigore la "tariffa puntuale" dove saranno premiati cittadini e aziende virtuose ma attenzione perché il cammino sarà lungo: "Ad oggi – ha evidenziato Prestanti – le cifre di Alia prevedono aumenti sino al 2026 quindi con la tariffa puntuale possiamo bloccarli e fare più differenziata ma non c’è da aspettarsi un calo delle bollette. Dobbiamo fare in modo che solo il 10% del rifiuto non differenziabile vada in discarica. Fra i nostri progetti c’è la creazione di un centro del riuso che potrebbe portare posti di lavoro per rimettere in circolo tutti quegli oggetti ancora utili. Installeremo l’ottavo fontanello per diminuire la plastica e lasceremo la raccolta porta a porta del vetro senza il ritorno alle campane. Possiamo impegnarci ad attivare un’isola ecologica". Carmignano può puntare, inoltre, sugli incentivi al compostaggio in quanto gran parte delle abitazioni hanno spazi verdi. Zero Waste ha una proposta per la Regione e verrà illustrata domenica in una giornata di studio che si terrà in sala consiliare, dalle 9.30 alle 18. Riguardo ai controlli per i "furbetti" oltre alle fototrappole, a Carmignano torneranno gli ispettori ambientali.

M. Serena Quercioli