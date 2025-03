Obiettivo Montebianco. Proteggere il 3° posto

L’obiettivo di giornata è quello di consolidare la terza posizione o anche di migliorarla, approfittando della sosta forzata dell’Atlante Grosseto e del match esterno del Russi secondo tre lunghezze più avanti. E non è impossibile da raggiungere. Basterà superare lo scoglio della trasferta per il Montebianco Prato Calcio a 5, impegnato oggi sul campo degli umbri del Grifoni Spello.

La classifica parla chiaro a favore dei biancazzurri, ma come ha dimostrato la precedente gara disputata in campionato contro il fanalino Audax Senigallia, anche gli avversari che sulla carta sembrano più abbordabili, a volte si rivelano molto ostici. Ad ogni buon conto, i tre punti sarebbero un bottino importante da conquistare per la squadra di Pullerà, ed è sicuramente alla sua portata. Oggi (in campo alle ore 17.30 al Palasport di Spello) non ci sarà Gravina, fermato per un turno dal giudice sportivo, ma rientreranno Nieto e Bellocci, assenti sabato scorso.

Il Grifoni torna invece in campo dopo aver osservato il suo turno di riposo. Queste le altre gare in programma nella diciottesima giornata: Futsal Pontedera-Kappabi Potenza Picena, Audax Senigallia-Buldog Lucrezia, New Real Rieti-Futsal Russi, Imolese-Real Fabrica. Riposa l’Atlante Grosseto.

La classifica del girone B della serie A2: Real Fabrica 41 punti; Futsal Russi 33; Montebianco Prato Calcio a 5 30; Atlante Grosseto 26; Imolese 23; Buldog Lucrezia e New Real Rieti 22; Grifoni 21; Kappabi Potenza Picena 11; Futsal Pontedera e Audax Senigallia 10. Gara importante quella col Grifoni anche perché, lo ricordiamo, nel turno successivo, in programma l’8 marzo, sarà lo stesso Montebianco Prato Calcio a 5 a dover osservare il turno di sosta. I biancazzurri torneranno in campo in casa il 15 marzo contro il Buldog Lucrezia.

Massimiliano Martini