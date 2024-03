"Nuovo corso di acquaticità per bambini alla piscina di Comeana: un'opportunità per avvicinarsi all'acqua in sicurezza" Nuovo corso di acquaticità per bambini da 6 mesi a 3 anni alla piscina di Comeana. Attività salutare per rendere familiare il contatto con l'acqua. Sabati, due turni. Per info e iscrizioni contattare la piscina o via mail. Gestita dal Cgfs di Prato. Chiusa a Pasqua e Pasquetta.