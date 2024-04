Nuovo centro a Vaiano: "Il confronto c’è stato"

Il sindaco Bosi difende i lavori nel cuore di Vaiano dopo la lettera di protesta di alcuni cittadini che invece li contestano sostenendo che l’amministrazione è anadata avanti nonostante molti non fossero convinti. Diverso il punto di vista del sindaco. "Stiamo realizzando una piazza, bella, in modo da creare il cuore di Vaiano. Sarà uno spazio ben organizzato dove le persone si possano incontrare, che valorizza l’intero contesto di via Braga e le sue attività economiche – le parole di Bosi – Ci sarà massima attenzione per i parcheggi riservati ai diversamente abili e allo spazio per carico e scarico merci. Nei prossimi giorni faremo partire la sosta a disco orario in modo da favorire i clienti dei negozi e scoraggiare la sosta a lunga durata che verrà garantita, vicino, dal parcheggio di piazza del Comune". Secondo Bosi "il progetto, in momenti diversi, è stato condiviso con i vaianesi". Il sindaco ricorda anche che l’idea di "costruire una piazzetta nel centro di Vaiano non è nuova. Il progetto era già stato ipotizzato dalla giunta Arrighini ai tempi della riqualificazione della Badia ed era uno dei punti essenziali nel programma elettorale del 2019 dell’attuale amministrazione e nasceva dalla volontà di creare uno spazio di socializzazione nel centro storico di Vaiano".

E ancora: "Nel corso di questi cinque anni abbiamo sperimentato, con estremo successo, l’utilizzo della piazza come spazio aperto e riservato ai pedoni. Il progetto è piaciuto anche alla Regione che lo ha finanziato. Restano sorpresa e rammarico per la diffusione di un documento non firmato, comunque facilmente riconducibile a chi ha ricoperto incarichi di vertice del Comune di Vaiano nel recente passato. Sarebbe stato meglio agire a viso aperto".