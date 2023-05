Nuovo blitz nel rifugio degli sbandati, murati gli ingressi della villa abbandonata

Prato, 10 maggio 2023 – Nuovo intervento a Porta Leone, dopo il blitz di ieri mattina, nella villa abbandonata diventata rifugio di sbandati. Questa mattina c’è stato un nuovo intervento di carabinieri e polizia municipale e sono stati murati gli ingressi della villa.

Un momento del controllo (foto Attalmi)

Ieri invece il blitz che ha visto in prima linea carabinieri, polizia e polizia municipale. L’intervento in via della Misericordia ha portato a scoprire il rifugio di senzatetto e tossicodipendenti, una situazione di degrado più volte segnalata dai residenti della zona, stanchi del via vai di personaggi poco raccomandabili ad ogni ora del giorno e della notte. La villa infatti da tempo era stata occupata abusivamente. All’interno sono state trovate una quindicina di persone, tredici straniere. Tra loro anche tre donne italiane e un uomo con un precedente per rapina a danno di un cinese.

In azione anche le unità cinofile antidroga per verificare l’eventuale presenza di sostanze stupefacenti: all’interno 15 grammi di marijuana, due grammi di eroina detenuti per uso personale e altre sostanze non riconosciute dai cani e quindi da identificare. Nello stabile anche biciclette e monopattini elettrici e un hoverboard. E’ stato scoperto anche un allaccio abusivo alla linea elettrica.