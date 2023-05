Maxi blitz a Porta Leone Il rifugio degli sbandati nella villa abbandonata C’era perfino un allaccio

Maxi blitz in via della Misericordia. Ieri mattina l’elicottero delle forze dell’ordine è stato avvistato da molti cittadini e per diverse ore ha sorvolato il centro cittadino. Il motivo è legato al blitz nella villa abbandonata che si trova a Porta Leone rifugio di senza tetto e tossicodipendenti. L’abitazione è stata più volte al centro delle proteste dei residenti della zona stanchi del via vai di personaggi poco raccomandabili ad ogni ora del giorno e della notte. Degrado, sporcizia e brutte frequentazioni più volte denunciate insieme ai numerosi furti a danno del vicino bar che ha anche istallato telecamere interne. Recentemente anche alcuni interventi della Squadra Volante hanno riscontrato la presenza di soggetti già conosciuti alle forze dell’ordine. La villa da tempo era stata occupata abusivamente: il cancello era stato forzato e il lucchetto messo a protezione rotto. Ieri mattina l’operazione è scattata alle prime luci dell’alba ed ha visto impegnati 28 agenti interforze composti da carabinieri, dagli agenti della Questura e da quelli della polizia municipale. All’interno sono state trovate una quindicina di persone, tredici straniere. Tra loro anche tre donne di nazionalità italiana e un uomo con un precedente per rapina a danno di un cittadino cinese. In azione anche le unità cinofile antidroga per verificare l’eventuale presenza di sostanze stupefacenti: all’interno 15 grammi di marijuana, due grammi di eroina detenuti per uso personale e altre sostanze non riconosciute dai cani e quindi da identificare. Nello stabile anche biciclette e monopattini elettrici e un hoverboard.

E’ stato scoperto un allaccio abusivo alla linea elettrica. L’abitazione è in stato di abbandono dal 2020, quando il proprietario è deceduto e gli eredi hanno rinunciato alla villa. Il curatore metterà in vendita la proprietà che nel frattempo sarà messa in sicurezza con reti termosaldate. Tutte le persone identificate, molte con precedenti, sono state denunciate per occupazione di edificio. L’operazione rientra nell’ambito dei controlli di polizia verso gli stabili in disuso e le aree frequentate da soggetti dediti ad attività illecite.