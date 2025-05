Ucciso con un cacciavite ai giardini, fermato un ragazzo di 17 anni

Prato, 14 maggio 2025 – Per l'omicidio in un giardino pubblico di Prato dell'8 maggio scorso, vittima un albanese di 37 anni, è scattato il fermo di un 17enne accusato di omicidio volontario. Secondo procura e squadra mobile, sarebbe stato lui ad aver sferrato i fendenti mortali, con un cacciavite, a Vladimir Lleshi, 37enne.

Il 17enne era stato interrogato negli uffici della questura dopo l'omicidio insieme a un 19enne, anche questo albanese. I loro racconti non avevano convinto gli inquirenti, tuttavia vennero entrambi rilasciati. Il fermo è scattato nel pomeriggio. I due abitano in una struttura di accoglienza.

Accertamenti tecnici hanno fatto indirizzare le indagini contro il 17enne che avrebbe impugnato il cacciavite e tirato i colpi. Il cacciavite è considerato compatibile con le ferite mortali subite dalla vittima. L'incontro ai giardini tra via Corridoni e via Baracca con il 37enne, hanno raccontato i due sospettati, era stato fissato per chiarire un contrasto riguardante una ragazza. Poi c'è stata una lite culminata in una rissa dove è rimasto ferito un 21enne, che verosimilmente accompagnava l'albanese rimasto ucciso. Altri due connazionali avrebbero fiancheggiato il 17enne e il 19enne e sono stati sentiti anche loro dalla polizia. Il 37enne ucciso, Vladimir Lheshi, risulta un latitante: avrebbe dovuto scontare una condanna a 8 anni per rapine nella provincia di Pistoia, ma era evaso e si era reso irreperibile.