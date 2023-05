Nuovo asfalto in via per Iolo e viale Nam Dinh

Ancora lavori sulle strade nei prossimi giorni. Proseguono gli interventi di asfaltatura e sistemazione della sede stradale, con abbattimento delle barriere architettoniche, in viale Chang Zhou e in viale Nam Dinh. I lavori vanno avanti nella carreggiata in direzione sud (verso Poggio a Caiano) su entrambi i viali e prevedono il restringimento della carreggiata e limite massimo di velocità a 30 kmh, fino a martedì 6 giugno quando i cantieri saranno conclusi.

Contemporaneamente oggi partono i lavori in via per Iolo. Da oggi fino al termine dei lavori e comunque entro e non oltre sabato 27 maggio, saranno adottati i seguenti provvedimenti di viabilità: via per Iolo, tratto compreso tra l’intersezione regolata a rotatoria tra via Paroneseviale A. Manzoni e l’intersezione con via Andrea Guazzalotti, transito vietato ai pedoni, divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati, restringimento della carreggiata, limite massimo velocità e divieto di transito. Previsti anche senso unico e modifiche temporanee alla tratta del servizio scolastico. Anche in questo caso i lavori sono stati predisposti per la riqualificazione funzionale e strutturale della rete stradale e l’eliminazione barriere architettoniche.