"Nuova vita per Galceti". La proposta di Bugetti

Sono due gli obiettivi che la candidata sindaca del centrosinistra Ilaria Bugetti vuole centrare per la Fondazione Parsec se guiderà Comune nei prossimi cinque anni: riaprire il Centro di scienze naturali al pubblico e progettare il nuovo museo a villa Fiorelli. "Dobbiamo restituire alla cittadinanza un luogo per riavvicinarsi alle meraviglie della natura e del mondo animale – ha detto –. L’intervento ha un costo di circa 8 milioni di euro. Per trasformarlo in realtà saranno quindi necessari fondi europei e risorse provenienti da agenzie spaziali nazionali e internazionali, oltre all’appoggio istituzionale della Regione Toscana". Secondo Bugetti "poter vivere il Centro di scienze naturali, significa per la città riscoprire l’importanza della biodiversità ed il valore della tutela dell’ambiente, ma contemporaneamente è necessario avviare la progettazione del Parco delle Scienze e della Cultura in Galceti con la nuova sede del Museo italiano di Scienze Planetarie e della Curation nazionale dell’Agenzia spaziale italiana per la conservazione di campioni scientifici terrestri ed extraterrestri". Nella proposta della candidata sindaca il nuovo Museo italiano di Scienze Planetarie, oltre a riproporre le sale espositive attuali, avrà nuovi percorsi relativi alla storia della vita sulla Terra, dai batteri alle stelle. Approfondirà la geologia locale con particolare attenzione alla storia dell’utilizzo del marmo verde di Prato e avrà laboratori didattici scientifici per le scuole incentrati sullo studio dei terremoti e del rischio sismico, dell’ecologia e delle tematiche ambientali e del mondo microscopico. Nel parco, annuncia Bugetti, verranno realizzate strutture che permettano l’osservazione del cielo tramite telescopi, attività educative sull’esplorazione spaziale e le fonti energetiche rinnovabili.

"Conoscere la natura da vicino e imparare a rispettarla è il modo migliore per sviluppare un senso di responsabilità verso il nostro pianeta – conclude Bugetti –. Galceti e Villa Fiorelli devono tornare a essere un altro fiore all’occhiello della città. Vogliamo creare una realtà immersa nel verde, all’ombra del Monteferrato, frequentata da studiosi e famiglie, da semplici appassionati e dalle scuole. Un luogo per tutti, per la scienza e per i cittadini". Infine, da ricordare l’appuntamento di stasera della candidata sindaca del centrosinistra: dalle 20 sarà alla casa del popolo di Coiano per la cena di autofinanziamento e l’incontro dal titolo "Aspettando la Giornata dell’Unione europea". Sarà presente anche l’europarlamentare del Pd Beatrice Covassi, candidata alle elezioni europee.

b.l.