Nuova sede per Stremao. Nel cuore della città

Nuova sede per Stremao, l’associazione benefica nata dalla volontà di Mauro De Angelis e Francesca Squilloni ha aperto un negozio in via Filippino. In pieno centro storico. Un modo per aiutare chi ha bisogno, ma anche per rivitalizzare una strada che ha bisogno di passaggio per ritrovare la vitalità perduta. E quale occasione migliore per creare passaggio, se non quella di ospitare un negozio che ha come unico scopo quello di fare del bene alle persone più in difficoltà.

Stremao che ha sede nella frazione di Bagnolo a Montemurlo, è attiva da anni per aiutare le persone con meno possibilità fornendo loro abiti e alimenti. E’ attiva anche al pronto soccorso con il progetto del ‘Trillino’ ossia con volontari che nel fine settimana, quando c’è più affluenza, fanno da ponte tra i pazienti all’interno del reparto di emergenza e i familiari in attesa. L’associazione inoltre organizza feste di compleanno per i bambini meno fortunati.

Tutto in modo gratuito e con attività di autofinanziamento. Una delle entrate dell’associazione arriva con il negozio di abbigliamento: dopo un primo punto vendita aperto in Largo Carducci e poi chiuso perché la proprietà ha deciso di vendere l’immobile, ecco il cambio di sede attiva da ieri. All’interno del negozio molto più grande del precedente, si trovano in vendita sia abbigliamento vintage che nuovo grazie alle donazioni di alcune confezioni e aziende delle città. Accessori, bigiotteria e tante idee regalo. Il ricavato delle vendite andrà interamente devoluto in beneficenza.

"Sono molto felice di aver affittato il locale a un’associazione benefica – dice proprietaria del fondo Lucia Pellegrini – è un’associazione che fa del bene, la loro presenza speriamo possano rivitalizzare anche la strada, una bella via del centro storico purtroppo caduta nel dimenticatoio". Uno spazio dove si potranno trovare vestiti, oggetti ma anche ammirare i mobili dello storico negozio di Sauro Mazzoni donati dalla stessa famiglia.

"Seguiamo 1.400 famiglie – spiega la presidente Francesca Squilloni – purtroppo oltre alle solite richieste diventano pressanti anche quelle per trovare casa. Il nostro negozio serve proprio per finanziare tutte queste richieste, decisamente in aumento". A gestire l’attività ci saranno i volontari di Stremao con turni a rotazione.

Silvia Bini