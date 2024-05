"Nuova partnership per i controlli ematici: Misericordia di Poggio a Caiano e istituto Fanfani di Firenze insieme per un servizio ampliato" La Misericordia di Poggio a Caiano ha stretto una partnership con l'Istituto Fanfani di Firenze per offrire servizi di analisi del sangue. Il punto prelievi è presso la Confraternita poggese, con orario ampliato. Assemblea per l'approvazione del bilancio 2023 il 23 maggio al circolo Amici della Misericordia.